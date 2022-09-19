Похороны Елизаветы II пройдут в Лондоне 19 сентября

В понедельник, 19 сентября, в Лондоне пройдут похороны Елизаветы II. Власти уже закрыли доступ к очереди на прощание с королевой.

Чтобы отдать дань памяти, люди стояли едва ли не сутки, многие не выдерживали и падали в обморок. За тем, что происходит в Британии многие следят как за скандальным реалити-шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.