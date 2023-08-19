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В мире

Шаманов и гадалок в Мексике обязали платить налоги

Шаманов и гадалок в Мексике обязали платить налоги

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В Мексике придумали новый способ пополнения бюджета. Местных шаманов и гадалок обязали платить налоги. Теперь те, кто предлагает людям альтернативное лечение и предсказание будущего, должны встать на учет. Для этого нужно регистрироваться в специальной системе и выставлять официальные счета своим клиентам. Предсказатели теперь жалуются, что такое нововведение лишь удорожит их услуги и отпугнет людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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