В Эстонии изымут внедорожники у владельцев, если в стране введут военное положение

Эстония начала всерьез готовиться к войне. В Таллине подошли к вопросу со всей основательностью. Первым делом департамент оборонных ресурсов разослал сообщения всем владельцев внедорожников.

Им сообщили, что если в стране введут военное положение, то джипы у них отберут и передадут для нужд армии. Причем воевать эстонские военные собираются с комфортом. Изымать у владельцев в первую очередь собираются Toyota Land Cruiser, BMW Х5 и Х6, а также Audi Q7.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.