Аргентинские ученые выяснили, что дает комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca

Аргентинские ученые выяснили, что дает сочетание однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" с препаратом AstraZeneca. Такая комбинация вызвала сильный иммунный ответ против коронавируса у участников исследования.

Комбинировали "Спутник V" с китайской вакциной Sinopharm, американской Moderna и британской AstraZeneca. Повышенный иммунный ответ был при сочетании с препаратом Moderna.

Аргентина стала третьей страной в мире после России и Белоруссии, где стали применять "Спутник V". Медицинских работников начали прививать препаратом еще в декабре прошлого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.