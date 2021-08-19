Новости мира: появились новые кадры из аэропорта Кабула

Толпы людей у здания аэропорта Кабула. Они хотят как можно быстрее покинуть Афганистан. Многие в ожидании самолета спят прямо на земле. Такие кадры появились в соцсетях. Ранее талибов призвали открыть доступ в аэропорт Кабула всем желающим. Афганистан с 15 августа находится под контролем "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами. Также он отметил, что Турция приветствует "умеренные" заявления движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация), чтобы сохранить мир для афганского народа и обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране.

В Марокко укротили крупный лесной пожар. Он бушевал на севере страны. Борьба с огнем продолжалась несколько дней. Пожар тушили при помощи самолетов. Огонь нанес сильный ущерб природе – уничтожено более 1 000 гектаров деревьев. Бригады спасателей останутся на месте, чтобы не допустить повторного возгорания.

В Риге бунтуют против обязательной вакцинации. Ее вводят для медиков, учителей и соцработников. Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста. Акция стартовала у памятника Свободы, затем протестующие переместились к Рижскому замку. Сдержать толпу пытались при помощи заграждений. Участники пикета не соблюдали дистанцию и сняли маски. Нарушителям грозит крупный штраф.

Иностранцы осваивают российский модуль "Наука". По нему уже водят экскурсии для всех желающих. Одну из таких провел Тома Песке и опубликовал в Сети. Астронавт Европейского космического агентства показал начинку модуля и рассказал, что там нужно и для чего. В основном это различные приборы и прочая техника для проведения опытов в невесомости. Также Тома поделился радостью – вместе с модулем на МКС прилетел третий туалет. С одним из них ранее на борту были проблемы. Так что лишним такой девайс не будет.

Кристина Тимановская заявила о смене спортивного гражданства. Легкоатлетка из Белоруссии хочет выступать за Польшу. Для этого, по правилам, требуется карантин – спортсмен в этой дисциплине должен выждать три года. Но, как заявила Кристина, она очень надеется, что срок удастся как-то сократить, учитывая ее "неоднозначную" ситуацию. При этом Тимановская подчеркнула, что даже сменив спортивное гражданство на польское, ее сердце останется в Белоруссии – она очень надеется, что сможет приезжать на родину, в Минск.

В Сиэттле повторили самую знаменитую сцену из "Короля Льва". Тысячи владельцев собак подняли вверх своих питомцев во время бейсбольного матча. Прямо как в мультфильме, когда обезьяна Рафики знакомила маленького Симбу с животными. Игру, конечно, прервали. Такой флешмоб в штатах проходит не впервые – он уже успел стать невероятно популярным.

Американские пожарные нашли одинокого медвежонка в сгоревшем лесу. Он осиротел в крупном лесном пожаре на севере Калифорнии. Спасатели наблюдали за малышом несколько дней, но мама к нему так и не пришла. Пожарные рассказали, что детеныш прячется от них за покрытыми огнезащитными химикатами кустами. Команда зоозащитников собирается эвакуировать измученное животное из места, которое огонь превратил в пустыню.