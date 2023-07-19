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Военнослужащие ВСУ начали жаловаться на тренировки натовских специалистов

Военнослужащие ВСУ начали жаловаться на тренировки натовских специалистов

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Западные инструкторы не могут нормально подготовить украинских военнослужащих. Они начали массово жаловаться на тренировки натовских специалистов. По данным Минобороны России, за полтора месяца жертвами неопытности инструкторов НАТО стали как минимум 26 тысяч украинских военных.

Чем именно недовольны солдаты ВСУ, что им рассказывали в заграничных центрах и как это отразилось на боевых действиях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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