Крупные лесные пожары начались в Великобритании из-за аномальной жары

Мощные лесные пожары начались в Великобритании из-за аномальной жары. Эти кадры сделаны в графстве Кент, что восточнее Лондона. Огонь полыхает вдоль автотрассы.

Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами в городе критической. 19 июля в королевстве зафиксирована рекордная температура за всю историю – термометры показали больше 39 градусов. В стране впервые объявили красный уровень опасности.

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