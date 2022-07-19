Новости последнего часа: серьезных заторов на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области нет

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Серьезных заторов на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области нет. Об этом сообщили в ГИБДД.

В Нигерии число заболевших оспой обезьян превысило 100. 301 случай – с подозрением, заявили СМИ.

Евро на Мосбирже опустился ниже 56 рублей впервые с 1 июля. Это следует из данных торгов.