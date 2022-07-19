Европа устала от украинских беженцев. В Сети появились кадры, предположительно, снятые в лондонском аэропорту. Пограничники не спешат пропускать украинцев на территорию королевства, и тем приходится спать прямо на полу.

Тем, кому удалось пересечь границу, тоже приходится несладко. Европейцы, по сообщениям СМИ, начали выселять беженцев из своих домов. Незваных гостей стали выставлять на улицу в Нидерландах, Австрии и Бельгии. Зафиксированы подобные случаи и в других странах Европы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.