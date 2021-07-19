В Черногории вакцинировались более 24% населения

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Вакци-Нации". В ней телезрителям рассказывают, как идет прививочная кампания в разных странах.

В Черногории привились уже более 24% населения, полностью – около 145 тысяч человек. В стране одобрены 4 вакцины, в том числе российский "Спутник V".

Черногория в этом году активно зазывает наших туристов даже без ПЦР-тестов. При этом до 31 октября действует безвизовый режим.

Присматриваются наши соотечественники и к недвижимости в Черногории с целью купить. С начала года спрос вырос на 36%, а пик прогнозируют на конец 2021 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.