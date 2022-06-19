Веб-разработчик из Южной Кореи установил надгробный памятник браузеру Internet Explorer

Веб-разработчик из Южной Кореи установил самый настоящий надгробный памятник браузеру Internet Explorer. "Он был прекрасным инструментом для загрузки других браузеров", – гласит эпитафия, намекая на то, что после появления Windows пользователи запускали Internet Eхplorer только в одном случае – чтобы найти и скачать любой другой популярный браузер. Акция обошлась корейцу в 330 долларов. Идея пришла после того, как Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer спустя 27 лет его цифровой жизни.

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