Из-за действующих коронавирусных ограничений французская полиция попыталась разогнать рейв-вечеринку на две тысячи человек. Это случилось на полуострове Бретань, который омывается Ла-Маншем. Пляжная вечеринка была в самом разгаре, когда туда нагрянули полицейские.

Им пришлось применить слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули, в то время как тусовщики кидались камнями, махали палками и бросали бутылки с зажигательной смесью.

В итоге пять полицейских получили ранения, а одному 22-летнему парню оторвало кисть. Разогнать тусовку так и не получилось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.