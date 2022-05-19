Погрязшая в беспорядках Шри-Ланка осталась без топлива и электроэнергии. Бензина в стране нет вообще. Владельцы заправок просто обматывают их лентой, чтобы люди не задавали бесполезных вопросов.

Уже несколько недель на острове продолжаются антиправительственные демонстрации, которые вылились во всеобщий хаос. Люди, недовольные положением в стране, громят улицы, поджигают дома и машины чиновников.

Сообщается, что полиция уже не в силах сдерживать ярость местных жителей. Ранее премьер-министр Шри-Ланки заявил, что страна переживает самый тяжелый экономический кризис более чем за 70 лет.