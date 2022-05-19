Пожар охватил 1,5 тыс гектаров в Чернобыльской зоне

Природный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения пожар охватил уже 1,5 тысячи гектаров. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, огонь приближается к населенным пунктам, которые находятся на границе с этой зоной. В частности, в огненном кольце едва не оказался поселок Страхолесье. Однако спасателям удалось локализовать пожар на площади в 45 гектаров. Сообщают, что леса возле Чернобыля горят уже с начала года. Тушение огня осложняет сильный ветер, да и пожарной техники не хватает.



По Болгарии прокатились акции протеста сотрудников транспортной сферы. Демонстранты блокировали движение. Так, в Софии протестующие перекрыли три улицы. Сначала на акцию вышли работники общественного транспорта, позже к ним присоединились водители большегрузов. Люди требуют повышения заработной платы и снижения цен на топливо.

В Молдавии протестует бывший президент. Игорю Додону выписали штраф за георгиевскую ленточку. За демонстрацию этого символа в День Победы положено заплатить почти 500 долларов. Однако такое решение он назвал злоупотреблением руководства страны. Экс-президент намерен оспорить протокол. Кроме того, Додон заявил, что будет добиваться отмены закона о запрете георгиевских ленточек. Так как документ противоречит Конституции.



В Пакистане требуют наказать местную звезду TikTok за умышленный поджог. Хумайра Асгар, у которой миллионы подписчиков, опубликовала видео, на котором она идет в серебряном платье на фоне горящих кустарников на холме. Внизу она сделала подпись – "Огонь вспыхивает везде, где я". Ролик стал вирусным, а пользователи Сети из Пакистана, где в этом году бушуют сильнейшие природные пожары, потребовали принять строгие меры в отношении блогерши.