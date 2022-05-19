В Финляндии прошли акции против вступления в НАТО

В Финляндии активисты устроили акцию против вступления страны в Североатлантический альянс. Уже выступил Союз независимых журналистов.

В Хельсинки возле здания Европейского центра противодействия гибридным угрозам председатель Союза публично сжег флаг НАТО. Журналисты требуют провести национальный референдум по вопросу вступления. Они считают, что решение о присоединении к блоку лишь ухудшит отношения с Россией.

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