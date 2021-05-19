В Белоруссии два пилота погибли при крушении военного самолета

Два летчика погибли в результате крушения учебного самолета в Брестской области Белоруссии. Информацию подтвердили в министерстве обороны страны.



По информации ведомства, это был Як-130, он принадлежал Лидской штурмовой авиабазе. По предварительным данным, во время полета летчики обнаружили техническую неисправность, они увели самолет от жилых домов, а сами катапультировались, но погибли. Это были командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко. Других жертв нет.

На место ЧП выехала специальная комиссия. Ее возглавил заместитель министра обороны Белоруссии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.