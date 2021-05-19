В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В институте Хопкинса, где ведут мировую статистику по коронавирусу, заявили, что в мире сделали уже около полутора миллиардов прививок. При этом в ВОЗ считают, что планета находится в ситуации так называемого вакцинного апартеида. 45 процентов вакцин принадлежит состоятельным государствам. И не все готовы делиться с менее обеспеченными странами.

В американском штате Техас с июня отменяют маски во всех государственных школах, несмотря на требования регулятора. Уже с ближайшей пятницы обещают штрафовать на тысячу долларов госучреждения, которые будут требовать от сотрудников соблюдать масочный режим. По данным Минздрава, привиты в Штате 30 процентов населения. То есть угроза распространения коронавируса сохраняется.

В Японии еще одна префектура – Окинава – просит правительство ввести режим чрезвычайной ситуации. Система здравоохранения не справляется, при этом за последние сутки выявили 200 новых случаев коронавируса. Сейчас режим ЧС действует в 9 префектурах, еще в 10 усилены меры антиковидной безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.