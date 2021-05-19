Израиль может прекратить военные действия в секторе Газа – СМИ

Израиль может прекратить военные действия в секторе Газа уже через несколько дней. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники информации.

Якобы президент США Джо Байден в телефонном разговоре убедил Биньямина Нетаньяху прекратить обстрелы. Однако официального подтверждения от израильской стороны нет.

Минувшей ночью противники вновь обменялись ракетными ударами. По словам очевидцев, обстрелы были самыми интенсивными с момента обострения конфликта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.