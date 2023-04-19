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Канал Fox News выплатит производителю машин для голосования почти 800 млн долларов

Канал Fox News выплатит производителю машин для голосования почти 800 млн долларов

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Американский телеканал Fox News выплатит канадскому производителю машин для голосования Dominion Voting Systems почти 800 млн долларов. Такова сумма компенсации в рамках мирового соглашения между сторонами.

Все началось в конце 2020 года. Тогда Fox News, поддерживавший республиканцев и занимавшего пост президента Дональда Трампа, поставил под сомнение законность победы Джо Байдена – якобы машины для голосования неправильно посчитали результаты. Dominion сочла эти утверждения клеветой и обратилась в суд.

Теперь же конфликт улажен. Это крупнейшее в истории США взыскание со СМИ за клевету. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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