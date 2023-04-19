Канал Fox News выплатит производителю машин для голосования почти 800 млн долларов

Американский телеканал Fox News выплатит канадскому производителю машин для голосования Dominion Voting Systems почти 800 млн долларов. Такова сумма компенсации в рамках мирового соглашения между сторонами.

Все началось в конце 2020 года. Тогда Fox News, поддерживавший республиканцев и занимавшего пост президента Дональда Трампа, поставил под сомнение законность победы Джо Байдена – якобы машины для голосования неправильно посчитали результаты. Dominion сочла эти утверждения клеветой и обратилась в суд.

Теперь же конфликт улажен. Это крупнейшее в истории США взыскание со СМИ за клевету. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.