Редкое грозовое облако заметили в Мексике

В Мексике рядом с городом Сальтильо заметили редкое грозовое облако. Ученые называют его суперячейкой.

Особенность такого явления в том, что внутри облака находится вращающийся воздушный поток. Так в небе создаются причудливые формы, подсвеченные разрядами молнии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





