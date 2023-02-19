Новости мира: атака израильских ВВС по Сирии и паника в торговом центре в Париже

5 человек, среди которых 1 военнослужащий сирийской армии, погибли в Дамаске во время ракетной атаки израильских ВВС. Еще 15 гражданских получили ранения. Все они доставлены в больницу, некоторые в тяжелом состоянии.

Массовая паника началась в торговом центре в Париже. Согласно источникам в полиции, причиной послужило самоубийство одного из посетителей. На место тут же прибыла полиция, сектор, где произошло ЧП, оцепили.

Десять тысяч демонстрантов собрались в Мюнхене, где в эти дни проходит конференция по безопасности. Центральная тема межгосударственной встречи – ситуация на Украине. Собравшиеся на улице как раз и выступали против дальнейшего вооружения Киева.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.