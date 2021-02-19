В Испании потребовали освободить рэпера, который назвал правящую династию "тиранией"

16 человек задержали во время акций протеста в Испании. Третий день в стране не утихают беспорядки из-за ареста рэпера, который открыто оскорблял власть.

Демонстранты вышли на улицы Барселоны, Жироны, Валенсии. Они кидают в полицейских камни и бутылки, строят в центре Барселоны баррикады и поджигают мусорные баки. В ответ в них летят резиновые пули.

Музыканта Пабло Аселя арестовали на 9 месяцев за песню "Смерть бурбонам", в которой он называет правящую династию "чертовой диктатурой". ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.