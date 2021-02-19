Американский штат Техас оказался в снежном плену

В Арканзасе на дорогах расчистили весь снег, а вот в Техасе, кажется, и не думали выводить снегоуборочную технику.

Сенатор от Техаса Тед Круз в разгар непогоды в родном штате уехал на каникулы в Мексику. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.