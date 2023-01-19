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19 января, 22:30

В мире

Более миллиона человек участвовали в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции

Более миллиона человек участвовали в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции

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Более миллиона человек участвовали в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Это данные МВД. По официальным подсчетам, только на улицы Парижа в этот четверг вышли 80 тысяч человек, что стало самой массовой акцией из всех прошедших за день.

Митинг, ожидаемо, закончился жесткими столкновениями. Они вспыхнули после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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