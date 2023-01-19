Полицейские могут присоединиться к забастовке против пенсионной реформы во Франции. Митинги пройдут по всей стране 19 января.

Как отметили местные СМИ, на улицах будет две категории правоохранителей. Одни будут обеспечивать порядок в ходе манифестации, а другие полицейские, у которых дата митинга совпала с выходным, примут участие в акции.

Реформа предлагает повысить возраст выхода на пенсию для полицейских с 52 до 54 лет. Глава МВД Франции уже заявил, что это повышение затронет 2% штата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.