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Гросси сообщил о начале работы МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

Гросси сообщил о начале работы МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

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Специалисты МАГАТЭ приехали на Чернобыльскую АЭС. О начале работы миссии на атомной электростанции сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что специалисты МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать помощь в области ядерной безопасности.

Ранее Гросси сообщал, что миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции. Она находится на берегах Южного Буга в Николаевской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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