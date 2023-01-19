Гросси сообщил о начале работы МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

Специалисты МАГАТЭ приехали на Чернобыльскую АЭС. О начале работы миссии на атомной электростанции сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что специалисты МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать помощь в области ядерной безопасности.

Ранее Гросси сообщал, что миссия МАГАТЭ приступила к работе на Южно-Украинской атомной электростанции. Она находится на берегах Южного Буга в Николаевской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.