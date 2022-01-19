Великобритания отменила вакцинные паспорта и маски в общественных местах

Правительство Великобритании отменяет большинство ограничений, которые ввели при появлении "Омикрон"-штамма. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Уже с понедельника в ночных клубах и на массовых мероприятиях не будут спрашивать сертификат о полной вакцинации. А работодателям не нужно будет отправлять сотрудников на удаленную работу.

Даунинг-стрит при этом не учитывает, что ситуация с коронавирусом в стране еще далека от идеальной: за сутки там заболели 94 тысячи человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.