Британия отменила вакцинные паспорта и маски в общественных местах

Правительство Великобритании отменяет большинство коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления "Омикрон"-штамма. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

"Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать", – сказал глава британского правительства.

Борис Джонсон отметил, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу.