В Норвегии суд начал рассматривать прошение террориста Брейвика об УДО

В Норвегии суд начал рассматривать прошение террориста Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении. Он был приговорен к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек и уже отсидел почти половину срока.

Войдя в зал суда, Брейвик продемонстрировал собравшимся плакат с надписью "Остановите свой геноцид против наших белых наций". Себя же он называл не иначе, как кандидатом в депутаты норвежского парламента.

Брейвик подает прошения об освобождении регулярно, ему можно делать это раз в год. Многие юристы считают, что шансов на положительное решение суда у него нет и преступник это отлично понимает. Возможно, он просто использует заседания, чтобы делать публичные заявления и распространять ультраправые идеи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.