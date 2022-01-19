Новости мира: европейцев предупредили о надвигающейся твиндемии

Медики Евросоюза предупредили о новой опасности. На Европу надвигается твиндемия – это когда людей одновременно активно атакуют сразу два вируса. В данном случае к COVID-19 присоединится грипп. Количество инфицирования сезонным вирусом в Европе стремительно растет и эта ситуация может сохраниться до лета. Приведет ли все это к новым ограничениям в странах ЕС, пока не сообщается.

В Китае нашли новых переносчиков инфекции. Местная пресса пишет о том, что ковидом заразились как минимум 11 хомяков, от которых вирус подхватили сотрудники зоомагазина. В Гонконге уже запретили торговлю грызунами, а хомяков, находящихся в городе, предлагается усыпить. Речь идет примерно о двух тысячах животных.

В Афинах прошли новые митинги против ковидных ограничений. На этот раз на улицы вышли любители спорта. Фанаты требовали разрешить им полностью заполнять трибуны стадионов. Сейчас на греческие спортивные арены пускают лишь 10% зрителей от общего количества мест. Демонстранты размахивали флагами и жгли файеры. Обошлось без столкновений с полицией.

Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к жителям Казахстана. Это первое публичное заявление бывшего президента с начала беспорядков в стране. Экс-глава государства заявил, что все это время находился в Казахстане и никакого конфликта с действующим президентом Токаевым у него нет. Многие наблюдатели называли причиной беспорядков именно противостояние Назарбаева и Токаева, хотя первые демонстранты утверждали, что недовольны ростом цен на газ. Сейчас ситуация в Казахстане стабильна, погромы прекратились. Миротворческие силы ОДКБ выводят с территории страны.

В американском штате Индиана потерпел крушение поезд. 10 грузовых вагонов сошли с рельсов неподалеку от Индианаполиса. Никто не пострадал, при этом в вагонах не было опасных грузов.

В Турции взорвался и загорелся нефтепровод. Пожар был настолько сильным, что пришлось перекрыть движение по соседнему шоссе. Пожарные долго пытались отсечь стену огня от жилых кварталов и им это удалось, никто не пострадал. Сам нефтепровод пришлось перекрыть, после чего десятки пожарных расчетов приступили к тушению.

Цены на нефть выросли до максимума с октября 2014 года. Стоимость марки Brent превысила 87 долларов за баррель. Некоторые экономисты считают, что это далеко не предел. Цены на сырье могут превысить отметку в 100 долларов, причем уже в этом году.

Авиакомпания Emirates отменила рейсы в большинство городов США. Самолеты арабского перевозчика продолжат летать только в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон. Все из-за того, что в американских аэропортах начали устанавливать систему связи 5G. Многие авиаэксперты считают, что новое оборудование работает на тех же частотах, что и приборы на борту самолетов, и это может быть опасно. Emirates далеко не единственная компания, приостановившая полеты в США. В Минтрансе США приняли решение создать буферные зоны, где инфраструктура 5G не появится.



На Стамбул надвигается волна холода. Синоптики обещают туркам сильнейшие снегопады и резкое падение температуры. Погода будет испытывать Стамбул на прочность несколько дней. В курортной Анталии снегопадов не ожидается, а вот дожди вполне вероятны, как и штормовой ветер.

В Сахаре выпал снег. Температура воздуха ночью там опустилась до минус 2 градусов. Это всего лишь пятый случай за последние 42 года.