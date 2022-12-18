Москвичам рассказали о главных зарубежных событиях

Японская Служба безопасности на море сообщила о втором за утро пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с интервалом 25 минут. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб в связи с пусками.

В Италии сотни людей протестуют против проекта бюджета на следующий год. На улицы вышли пенсионеры и рабочие. В крупнейших городах страны на несколько часов остановился общественный транспорт. Организаторами акции выступили два крупнейших итальянских профсоюза. Пакет мер правительства Джорджи Мелони предусматривает, что почти 36 миллиардов долларов будут направлены на восстановление экономики страны. Манифестанты уверены, что этого недостаточно, они требуют увеличения заработной платы и социальных гарантий.

В Австралии изымают из продажи шпинат, который вызывает галлюцинации. Всего зафиксриовано не менее 120 случаев. Девять человек, в том числе дети, попали в больницы Сиднея. Состояние всех пострадавших удалось стабилизировать, но оно остается достаточно тяжелым. Предполагается, что зелень загрязнена неким небезопасным веществом.



Джонни Депп снова стал Джеком Воробьем, чтобы исполнить мечту тяжелобольного мальчика. Актер позвонил 11-летнему блогеру Кори, который просто обожает знаменитого кинопирата. Культовая кинолента очень поддержала его в больнице после операции по пересадке сердца. Депп пожелал подростку удачи и пообещал следить за его видеоблогом.

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