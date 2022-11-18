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Американский Буффало накрыл снежный шквал

Американский Буффало накрыл снежный шквал

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Город Буффало в северо-западной части американского штата Нью-Йорк накрыл снежный шквал. Это короткий, но интенсивный период сильного снегопада.

Сугробы во время данного явления вырастают до 5 сантиметров менее чем за 30 минут, а ветер может достигать скорости более 30 миль в час.

Внезапные снежные бури застают водителей врасплох. На одной из трасс перевернулось сразу несколько фур. В условиях низкой видимости по всему штату произошло множество ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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