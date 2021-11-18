В Венгрии зарегистрировали новую вспышку коронавируса

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Код Дивуар". В ней телезрителям рассказывают, какие антиковидные меры действуют в мире.

В Венгрии новая вспышка коронавируса. Таких высоких показателей не было с весны, сообщили местные власти. Более 10 тысяч случаев в сутки. Поэтому там решили ввести новые ограничения, в том числе QR-коды. Не привиты там около 40% населения. Чтобы как-то сбить заболеваемость власти вернули масочный режим.

Кроме того, в Венгрии запретили посещать медицинские учреждения, то есть родственников в больнице нельзя навещать. А руководители компаний получили право обязывать сотрудников привиться.

По расчетам эпидемиологов, страна уже вышла на пик новой волны, но пока показатели не снижаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.