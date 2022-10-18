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Илон Маск отказался от денег Пентагона для финансирования Starlink на Украине

Илон Маск отказался от денег Пентагона для финансирования Starlink на Украине

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Американский предприниматель Илон Маск отказался от денег Пентагона для финансирования Starlink на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в ответ на заявление военного ведомства о возможной оплате услуг спутниковой связи.

По его словам, SpaceX уже отозвала запрос о финансировании. Он рассказал, что на Украину отправили больше 25 тысяч спутников, однако оплатили обслуживание лишь около 10 тысяч аппаратов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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