В Испании провели первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

Первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком провели в Испании. Суть детской забавы – как можно дольше удержать шарик в воздухе.

Турнир проходил на корте размером 8x8 метров. В центр поставили автомобиль, диваны и другие предметы, которые мешали игрокам передвигаться.

Чемпионат удалось организовать благодаря футболисту "Барселоны" Жерару Пике и популярным в Испании блогерам. Они заметили в TikTok популярность игры с воздушным шариком и решили провести свой турнир, но только на международном уровне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.