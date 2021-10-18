Полиция в порту Триеста разогнала противников ковид-паспортов

Полиция Италии водометами разогнала демонстрацию против обязательных ковид-сертификатов в порту Триеста. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Манифестация там проходила с пятницы, когда Green Pass стал обязательным для всех, кто работает на производстве и в офисах. Если подтверждения вакцинации нет, придется сдавать платный тест каждые 48 часов.

В выходные акция проходила спокойно, а в понедельник полиция пробовала уговорить демонстрантов разойтись, но мирно решить вопрос не получилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.