Новости мира: активистки провели на Акрополе акцию против Олимпиады в Пекине

В Греции полицейские задержали двух девушек, которые пытались разместить на Акрополе баннер против проведения Олимпийских игр в Пекине. Акцию устроили две молодые гражданки США, родом из Тибета и Гонконга. Они развернули на строительных лесах тибетский флаг и баннер с надписью "Свободная революция Гонконга". При этом активистки скандировали лозунги: "Свободный Тибет", "Бойкотируйте Пекин-2022" и "Нет свободе, нет играм". Акция прошла накануне церемонии зажжения Олимпийского огня, которая состоится 18 октября.

По Португалии прокатилась волна протеста. Там байкеры провели марш против введения обязательного техосмотра для мотоциклов. По их мнению, это правило не повысит уровень безопасности на дорогах, а лишь позволит автоинспекторам вымогать взятки у владельцев двухколесного транспорта. Да и само прохождение техосмотра стоит недешево.



В центре Белграда несколько сотен человек вышли на улицы с требованием провести расследование по поводу возможных связей правительственных чиновников с организованной преступностью. Демонстранты пришли к зданию генпрокуратуры Сербии, которая, по их мнению, никак не реагирует на околокриминальные скандалы с участием госслужащих. Организаторы акции пообещали проводить подобные демонстрации регулярно.

Фанаты проломили трибуну во время футбольного матча в Нидерландах. После финального свистка игроки одной из команд подошли к болельщикам, чтобы поприветствовать их. Те в ответ начали так сильно прыгать, что целый сектор арены обрушился. Люди, находившиеся ближе к полю, просто попадали в образовавшийся провал. Заставят ли теперь фанатов возмещать ущерб владельцам арены, пока неизвестно.

Ночные клубы Италии заработали после почти двухлетнего закрытия. Чтобы попасть на вечеринку, необходим прививочный сертификат или справка о том, что человек переболел коронавирусом. Маски также обязательны, правда на танцполе их можно снимать. Владельцам ночных заведений необходимо обеспечить хорошую вентиляцию во всех помещениях.

Северокорейские военные парашютисты поразили весь мир своей новой формой. На фото, снятом во время празднования годовщины основания Трудовой партии, пораженные люди увидели человека в костюме, практически один в один копирующий наряд супергероя Marvel Капитана Америка. На фоне офицеров в обычной форме, смотрелся парашютист достаточно странно. В СМИ даже появились слухи, что такая форма креатив лично Кин Чен Ына.

В Японии появились автоматы, которые разыгрывают для всех желающих авиабилеты. Таким образом одна из местных авиакомпаний решила поддержать клиентов во время пандемии. За 5 тысяч йен – это чуть больше трех тысяч рублей, автомат выдаст пластиковый шарик с билетом, который обычно стоит заметно дороже. Причем, куда именно можно будет полететь, человек узнает только вскрыв свою покупку.

В Перу полицейские спасли голубя, который застрял в высоковольтных проводах. Для этого стражи порядка использовали нож и беспилотник. Птицу освободили от веревок, накормили и отпустили на волю. По словам полицейских, голубь чувствует себя хорошо и серьезных травм не получил. Всю операцию по спасению транслировали в Сети.