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18 сентября, 21:45

В мире

Новости мира: Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии

Новости мира: Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии

Информагентство Sky News Arabia заявило о причастности Израиля к взрывам пейджеров

Новости мира: опаснейший вирус Нипах начал распространяться в Индии

Компания Gold Apollo произвела взорвавшиеся в Ливане пейджеры

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Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Индии вируса Нипах. Он считается одним из самых опасных в мире. Лекарства и вакцины от него не существует. Вирус распространяется летучими мышами.

В Берлине совместную акцию провели фурри и квадроберы – любители носить костюмы животных и копировать их повадки. Взрослые люди в масках кошек, собак и других зверей провели первую массовую встречу. Это мероприятие они посвятили борьбе за права представителей своей субкультуры.

В некоторых городах Польши глубина наводнения достигла 1,5 метра. Циклон "Борис" принес в Европу тропические ливни. В результате размыло дамбы, затоплены десятки населенных пунктов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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