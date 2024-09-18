Новости мира: Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о вирусе Нипах в Индии

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о распространении в Индии вируса Нипах. Он считается одним из самых опасных в мире. Лекарства и вакцины от него не существует. Вирус распространяется летучими мышами.

В Берлине совместную акцию провели фурри и квадроберы – любители носить костюмы животных и копировать их повадки. Взрослые люди в масках кошек, собак и других зверей провели первую массовую встречу. Это мероприятие они посвятили борьбе за права представителей своей субкультуры.

В некоторых городах Польши глубина наводнения достигла 1,5 метра. Циклон "Борис" принес в Европу тропические ливни. В результате размыло дамбы, затоплены десятки населенных пунктов.

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