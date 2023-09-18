Болгарские фермеры заблокировали часть дорог в стране из-за ввоза украинского зерна

Болгарские фермеры перекрыли более 40 важных точек на дорогах страны. Таким образом они выступили против отмены запрета на импорт украинского зерна, пишут местные СМИ.

О прекращении действия ограничений объявила Еврокомиссия. Позже о введении собственных запретов на импорт заявили Польша, Венгрия и Словакия. Болгарские власти меры принимать не стали. Фермеры требуют этого для поддержания своей отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.