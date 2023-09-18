Морской научный парк в форме гигантского НЛО открыли в Китае

В Китае открыли морской научный парк в форме гигантского НЛО. Парк-музей развернулся на 400 тысячах квадратных метрах. На его планирование ушло 10 лет, вдвое меньше заняла стройка.

В музее установили самое большое в мире окно для аквариума. Через него можно увидеть целое морское царство – около сотни тысяч морских животных, которые стали обитателями парка. Ночью благодаря подсветке музей становится похожим на большой космический корабль.

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