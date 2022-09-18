Новости мира: прощание с Елизаветой II и поездка Пелоси в Ереван

В Великобритании полиция задержала мужчину, который пытался без очереди прорваться на прощание с королевой. Он растолкал собравшихся людей и попытался поднять с крышки гроба Елизаветы второй королевский штандарт.

Чтобы навести хоть какой-то порядок на прощании с королевой, скорбящим стали выдавать разноцветные браслеты, которые фиксируют их места в очереди. И практически сразу же нашлись предприимчивые люди, которые решили на этом подзаработать.

Президент США прибыл на похороны Елизаветы II. Джо Байден планирует посетить прием в Букингемском дворце, устроенный королем Карлом III, а в понедельник будет участвовать в траурной церемонии.

А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Ереван. Она стала самым высокопоставленным официальным лицом Штатов, посетившим Армению с момента обретения страной независимости.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.