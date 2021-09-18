Новости мира: пожар на заводе по переработке нефти в США и тайфун в Японии

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В США под Лос-Анджелесом пылает завод по переработке нефти. До этого он оказался в центре землетрясения. Связаны ли подземные толчки с пожаром, пока неизвестно.
Тайфун Чансу в Японии сорвал черепицу с полусотни домов, разбил стекла и повредил автомобили. Осколками ранен подросток. Стихия обрушилась на страну в ночь с пятницы на субботу.
У границы Техаса в США одновременно скопились 4 тысячи приезжих из Гаити и других стран. Пограничники, у которых и без беженцев работы немало из-за мексиканского наркотрафика, закрыли 20 пропускных пунктов. Об этом и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.
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