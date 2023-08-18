Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

В мире

Испанцы пожаловались на большое количество туристов на курортах

Испанцы пожаловались на большое количество туристов на курортах

Еноты начали проникать в дома в Германии

Американские СМИ оценили действия руководства Украины

В США прокомментировали результаты деятельности президента Украины

Мила Кунис и Эштон Катчер объявили день открытых дверей в своем поместье

Ракета-носитель Falcon 9 приземлилась в США

Новости мира: 10 человек погибли при падении частного самолета на автотрассу в Малайзии

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

В Минобороны РФ заявили, что американские ученые изучают новые мутации вирусов

Джо Байдена заподозрили в использовании псевдонимов

Испанцы пожаловались на большое количество туристов на курортах. Местные жители отметили, что не могут отдохнуть на берегу моря, поскольку все места заняты приезжими.

Жители испанских курортов решили схитрить. На пляжах появились таблички, которые предупреждают тех, кто желает искупаться, о грязной воде и вредных медузах, однако на каталонском языке подписали, что информация – ложная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика