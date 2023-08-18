Испанцы пожаловались на большое количество туристов на курортах. Местные жители отметили, что не могут отдохнуть на берегу моря, поскольку все места заняты приезжими.

Жители испанских курортов решили схитрить. На пляжах появились таблички, которые предупреждают тех, кто желает искупаться, о грязной воде и вредных медузах, однако на каталонском языке подписали, что информация – ложная.

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