Европейские чиновники стали соревноваться в самых безумных идеях, которые сэкономят воду и энергию. Чего стоит только многоразовая туалетная бумага, которую рекламируют в Британии.

На что еще толкают население, которое уже и так моется только по праздникам? И почему Еврокомиссия советует привыкать к кузнечикам в ежедневном рационе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.