В Афганистане талибы обстреливают людей, которые пытаются попасть в аэропорт

Сотни афганцев пытаются попасть в аэропорт. По ним стреляют. Есть пострадавшие и раненые, в том числе среди журналистов. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Взлетно-посадочная полоса открыта только для военных и дипломатических рейсов. Многие страны приняли решение вывезти сотрудников своих дипмиссий.

А в Джелалабаде люди вышли на акцию протеста, они не хотят, чтобы у власти были участники "Талибана", запрещенной в России организации. Многие пытаются бежать из страны.

В Европе обсуждают открытие гуманитарных коридоров. Но, например, мэр Ниццы заявил, что не готов пускать беженцев в свой город. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.