Новости мира: Европа опасается большого потока беженцев из Афганистана

Евросоюз опасается нашествия беженцев из Афганистана. После провала миссии США и НАТО из страны пытаются выбраться и военные, и гражданские. Все они боятся мести со стороны талибов (запрещенное в России террористическое движение "Талибан"), которые захватили власть. Хотя сами террористы, напротив, уверяют, что расправ не будет. Об этом они заявили на пресс-конференции. Талибы сообщили, что изменились за 20 лет. Но, судя по кадрам из аэропорта, местные жители им не верят. Афганское телевидение сообщило, что во время недавней давки и стрельбы в кабульском аэропорту погибли и были ранены от 30 до 40 человек.

США остановили отгрузку долларов в Афганистан. Массовые поставки валюты отменили для того, чтобы деньги не попали в руки талибам. Об этом пишет The Wall Street Journal. Решение приняли, как только боевики вошли в Кабул. Также Вашингтон заблокировал доступ "Талибана" к резервам афганского правительства, которые находятся на счетах американских банков.

Новая Зеландия объявила национальный локдаун из-за одного случая COVID-19. До этого заражений внутри страны не было с февраля. Жесткий карантин продлится три дня на всей территории страны и семь дней там, где живет заразившийся. Это мужчина 58 лет. Сейчас проверяют его окружение. Власти Новой Зеландии пошли на крайние меры из-за нового штамма коронавируса "Дельта".

На Гаити обновилась статистика по недавнему землетрясению. В данный момент в числе погибших 1 941 человек. Ранения получили почти 9 тысяч человек. И каждый день число жертв и пострадавших увеличивается. Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити в субботу, 14 августа. Многие люди оказались под завалами. Снесены их дома и постройки. Власти объявили режим ЧП на месяц. Эксперты объясняют большое число жертв высоким уровнем бедности на Гаити. Власти мало думают о строительстве сейсмоустойчивых зданий, люди живут в трущобах.

Польская спортсменка продала свою серебряную медаль, чтобы оплатить операцию на сердце 8-летнему мальчику. Свой трофей Мария Андрейчик получила на Олимпийских играх в Токио. Она участвовала в соревнованиях по метанию копья. Медаль чемпионка выставила на аукцион. Вместе с пожертвованием покупателя получилось собрать больше 100 тысяч евро. Радостной новостью Андрейчик поделилась в своем Instagram. На этом история не закончилась. Случился бумеранг добра – победитель аукциона сообщил, что оставит медаль у спортсменки.