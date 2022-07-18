Власти Шри-Ланки объявили в стране чрезвычайное положение

Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение в стране. В указе исполняющего обязанности президента сказано, что это сделано в интересах общественной безопасности и охраны общественного порядка.

Беспорядки в Шри-Ланке не утихают вторую неделю. Люди недовольны стремительным ростом цен на топливо, продукты и лекарства. 9 июля протестующие захватили резиденцию главы государства Готабая Раджапакса, который был вынужден бежать из страны и подать в отставку.

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