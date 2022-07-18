Казахский чиновник и подрядчик проверили доступность среды в городе

В Казахстане мэр и подрядчик из города Талдыкоргана в инвалидных колясках проехали по недавно отремонтированным улицам и попробовали подняться по пандусам. Гладко получалось далеко не всегда.

В некоторых местах им приходилось перебирать ногами, а во время проверки пандуса чиновник и вовсе упал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.