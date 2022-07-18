Спасатели вытащили застрявший из-за паводков автобус в Белоруссии

Белорусский город Гомель ушел под воду. На некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что глохли моторы автомобилей.

Сильный ливень с градом обрушился на город в выходные. Испытания мини-наводнением не выдержал и городской автобус. Он застрял посреди Индустриальной улицы. Водителю пришлось вызывать спасателей. Эвакуировали пассажиров с помощью лодки и двух машин спецтехники. Сейчас движение там восстановлено.

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