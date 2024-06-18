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18 июня, 07:45

В мире

Новости мира: стая акул-молотов напугала туристов в Испании

Новости мира: стая акул-молотов напугала туристов в Испании

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В Испании на побережье Гран-Канарии обосновалась стая акул-молотов. Судя по их внешнему виду, это взрослые особи. На данный момент никто не пострадал, однако вид трехметровых хищников сильно напугал туристов. Люди утверждают, что акулы ведут себя крайне агрессивно, хотя представители этого вида считаются безвредными для человека.

Тем временем нападающий сборной Франции по футболу Киллиан Мбаппе попал в лазарет по итогам первого матча чемпионата Европы. В конце встречи с австрийской командой Мбаппе столкнулся с защитником соперников и, предположительно, сломал нос. Возможно французскому игроку потребуется срочная операция, из-за чего его участие в игре против Нидерландов, которая пройдет 21 июня, остается под вопросом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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